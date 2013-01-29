Вінницькі шашкісти перемогли в сніжних Карпатах

У Турці (Львівська область) пройшли відкриті юнацькі змагання під назвою «Диво-шашки в сніжних Карпатах». На турнір завітали 19 команд, складені з юнаків і дівчат не старше 15 років. Причому не лише з різних регіонів України, але й з Молдови та Росії.

Шахово-шашкову ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету представляли 4 збірні. Всі їх підготував і супроводжував на змагання заслужений тренер України Дмитро Мариненко.

Перша збірна Вінниці впевнено виборола загальнокомандну першість. В її складі на першій дошці переміг кандидат у майстри спорту Ярослав Герус, на другій – кандидат у майстри Антон Луценко, на третій – першорозрядниця Дарина Тіщенко. Ще двоє представників міста над Бугом з інших команд вибороли другі місця на своїх дошках. Це Олексій Опанасюк (перша дошка) і Михайло Байтунін (друга дошка).

– Усі юні шашкісти отримали солодкі подарунки і м’які іграшки від організаторів, а призери – ще й медалі, дипломи і Кубки, – розповів Дмитро Мариненко. – Всі наші учасники не лише добре позмагалися, але й чудово відпочили в Карпатах.