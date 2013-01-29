Вінницькі математики виступали у Міжнародному комітеті математичних змагань

Паризькі Засідання Генеральної асамблеї Міжнародного комітету математичних змагань та Адміністративної ради відвідали працівники Вінницького міського центру з інтеграції до європейського та світового освітнього простору Тетяна Збожинська та Ігор Кривошея.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

У ході роботи Генеральної асамблеї було заслухано звітну доповідь про роботу президента Міжнародного комітету математичних змагань у 2012 році. Про українські досягнення розповідав Ігор Кривошея. Також внесено пропозиції до внутрішнього регламенту Міжнародного комітету математичних змагань. Крім того, розглядалося питання діяльності Міжнародного комітету математичних змагань по розвитку міжнародних зв’язків та пошуку партнерів і меценатів, про проекти видань Міжнародного комітету математичних змагань: виставки, книги у 2013 році.

Про співпрацю з міністерствами освіти та науки країн світу поінформувала присутніх Тетяна Збожинська, зупинившись детальніше у своїй доповіді на питаннях роботи І Всеукраїнського з’їзду вчителів математики, делегатом якого вона була, підсумках міжнародної конференції з питань математичної освіти, яка відбулася в м. Вінниці, ходу реалізації в Україні рішень Форуму міністрів освіти європейських країн «Європейська школа ХХІ століття», який відбувся в Києві в рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи.

Присутні мали можливість дізнатися про освіту в багатокультурному суспільстві, роботу українських педагогів по впровадженню компетентності для життя у ХХІ столітті. А також про реалізацію планів щодо підготовки сучасного європейського вчителя та побудови спільної Європейської території.

Ігор Кривошея розповів присутнім про результати участі України у міжнародному дослідженні якості природничо – математичної освіти учнів 8 класів «TIMSS – 2011» та про те, що підвищення якості природничо – математичної освіти є одним з провідних завдань, над яким зараз працює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, органи управління освітою на місцях, педагогічна громада.

Протягом засідання Адміністративної ради Міжнародного комітету математичних змагань відбувалося голосування за прийняття двох нових членів організацій, обговорювалася організація Салону 2013, який має назву «Математика і планета Земля». Відомості про підготовку павільйону України повідомляв Ігор Кривошея.

Довідка

Збожинська Тетяна Станіславівна - керівник Центру, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель - методист, Відмінником освіти України, Соросівський вчитель, Заслужений вчитель України.

Кривошея Ігор Михайлович - педагог Центру, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель - методист, Відмінник освіти України, нагороджений знаком МОН України «Василь Сухомлинський», переможець міського конкурсу «Людина року» в номінації «Освітянин року», член Адміністративної ради Міжнародного комітету математичних змагань (штаб - квартира в м. Париж, Франція).