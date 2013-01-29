За ходіння по залізничних коліях беруть штраф у 170 грн

З початку цього року на Вінниччині на залізничних коліях загинуло двоє людей. У середині січня на станції Козятин 58-річний місцевий житель намагався пролізти під потягом, за що і поплатився життям, а 20-го січня трагедія трапилась на колії вантажного парку «Подільський» у Жмеринці – 71-річна жителька села Подільське потрапила під маневровий потяг,пише Вінниця‘ОК.

Аби убезпечити людей від фатальних наслідків, залізничники минулого року тільки на коліях Південно-Західній залізниці затримали понад тисячу осіб, які порушували правила безпеки – ходили по коліях.

Загальна сума сплаченого порушниками штрафу склала 46 тис. грн.

За повідомленням прес-служби Південно-Західної залізниці, кількість людей, що наражають себе на небезпеку, переходячи залізничні колії у невстановлених місцях, у 2012 році побільшала.

У цьому зв’язку залізничники нагадують: відповідно до Закону України, який передбачає збільшення штрафних санкцій за порушення правил охорони та безпеки руху на залізничному транспорті, перехід залізничних колій у невстановленому місці коштуватиме порушнику від 34 до 170 грн.