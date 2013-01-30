Тривалість робочого дня збільшать до 12 годин?
Новий Трудовий кодекс несе загрозу здоров'ю працівників
Експерти побоюються, що проект нового Трудового кодексу передбачає низку нововведень, що ігнорують право людини не тільки на відпочинок, але й охорону здоров'я.
Найбільше в проекті Трудового кодексу, який вже пройшов перше читання і намічений на затвердження в 2013 році, експертів обурили норми про збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин і скорочення часу на відпочинок між змінами до 12 годин, пише "Дзеркало тижня. Україна".
- Стаття 143 ТКУ дозволяє встановити фактично необмежену тривалість робочого дня і тижня. Найбільше дискусій у наукових колах викликала теза про збільшення робочого часу з нинішніх 40 годин на тиждень до 48, - розповів директор Інституту праці НАМН України, академік Юрій Кундієв. - Робочий день у будь-якій компанії може бути продовжений до 12 годин, а при "наявності достатніх підстав" - і більше. Зловживання можуть бути спровоковані й тим, що вичерпний перелік таких підстав не надається.
Єдина "поступка" від законодавців полягає в тому, що продовження робочого дня можливе лише за письмовою згодою того, хто працює. Але, на думку фахівців, це просто "фількіна грамота".
- Нехай спробує не погодитися! В умовах безробіття таке уточнення сприймається як насмішка, - обурений Кундієв.
Наукові експерти переконані, що ці статті законопроекту несуть пряму загрозу здоров'ю людей.
Експерти, правозахисники, профспілкові діячі стверджують, що проект Трудового кодексу не погоджували з громадськими організаціями, не було проведено жодного публічного обговорення, презентації або дискусії. Проект так і не представили на розгляд Міжнародної організації праці. Незважаючи на це, він уже готовий до другого читання.