Тривалість робочого дня збільшать до 12 годин?

Експерти побоюються, що проект нового Трудового кодексу передбачає низку нововведень, що ігнорують право людини не тільки на відпочинок, але й охорону здоров'я.

Найбільше в проекті Трудового кодексу, який вже пройшов перше читання і намічений на затвердження в 2013 році, експертів обурили норми про збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин і скорочення часу на відпочинок між змінами до 12 годин, пише "Дзеркало тижня. Україна".

- Стаття 143 ТКУ дозволяє встановити фактично необмежену тривалість робочого дня і тижня. Найбільше дискусій у наукових колах викликала теза про збільшення робочого часу з нинішніх 40 годин на тиждень до 48, - розповів директор Інституту праці НАМН України, академік Юрій Кундієв. - Робочий день у будь-якій компанії може бути продовжений до 12 годин, а при "наявності достатніх підстав" - і більше. Зловживання можуть бути спровоковані й тим, що вичерпний перелік таких підстав не надається.

Єдина "поступка" від законодавців полягає в тому, що продовження робочого дня можливе лише за письмовою згодою того, хто працює. Але, на думку фахівців, це просто "фількіна грамота".

- Нехай спробує не погодитися! В умовах безробіття таке уточнення сприймається як насмішка, - обурений Кундієв.

Наукові експерти переконані, що ці статті законопроекту несуть пряму загрозу здоров'ю людей.

Експерти, правозахисники, профспілкові діячі стверджують, що проект Трудового кодексу не погоджували з громадськими організаціями, не було проведено жодного публічного обговорення, презентації або дискусії. Проект так і не представили на розгляд Міжнародної організації праці. Незважаючи на це, він уже готовий до другого читання.