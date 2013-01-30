На "Мистецький фестиваль" приїдуть випускники

В рамках проведення в Україні Року дитячої творчості, 1 лютого, о 18 годині, у концертній залі Вінницької дитячої музичної школи №2 стартує «Мистецький фестиваль».

Про це повідомляють у департаменті культури Вінницької міської ради.

Проект запропонує шанувальникам мистецтва мандрівку сторінками музичної культури минулого та сучасного. Програма Мистецького фестивалю складається з 10 заходів, кожен з яких познайомить меломанів зі світовими шедеврами музичного мистецтва від класики до сучасності.

В рамках фестивалю відбудеться також концерт-зустріч з випускниками минулих років та презентація нових виставок художніх робіт учнів дитячої музичної школи №2.

Завершиться фестиваль 19 квітня 2013 року о 18.00 святковим гала-концертом за участю кращих учнів школи.