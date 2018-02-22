У Луганську з'явився пам'ятник найманцям ПВК "Вагнера" (фото)

Цей пам'ятник аналогічний до того, що стоїть віднедавна у Сирії.

У мережі опублікували фотографії пам'ятника "російським добровольцям", який встановлений в окупованому Луганську. Символ на постаменті вказує на його приналежність до бійців ПВК "Вагнера".

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Фото в своєму Twitter показав користувач Necro Mancer. При цьому він не уточнив, де саме в Луганську стоїть пам'ятник.

На постаменті написано "російським добровольцям". Коли саме був встановлений пам'ятник, також не йдеться.

На монументі, який розташований у Сирії, є напис арабською мовою: "Російським добровольцям, героїчно загиблим при звільненні сирійських нафтових родовищ від ІДІЛ".