У Луганську з'явився пам'ятник найманцям ПВК "Вагнера" (фото)
19:53, 22 лютого 2018Війна
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Цей пам'ятник аналогічний до того, що стоїть віднедавна у Сирії.
В окупованому Луганську встановили пам'ятник "російським добровольцям" / фото twitter.com/Drugoi_Lugansk
У мережі опублікували фотографії пам'ятника "російським добровольцям", який встановлений в окупованому Луганську. Символ на постаменті вказує на його приналежність до бійців ПВК "Вагнера".
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Фото в своєму Twitter показав користувач Necro Mancer. При цьому він не уточнив, де саме в Луганську стоїть пам'ятник.
На постаменті написано "російським добровольцям". Коли саме був встановлений пам'ятник, також не йдеться.
На монументі, який розташований у Сирії, є напис арабською мовою: "Російським добровольцям, героїчно загиблим при звільненні сирійських нафтових родовищ від ІДІЛ".
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