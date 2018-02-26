Опубліковані фото окупованої Горлівки: порожня залізнична станція та оновлений "позолотою" Ленін

На фото видно порожню станція "Микитівка", місцевий ринок і золотого Леніна.

В окупованій Горлівці залізнична станція "Микитівка" і місцевий ринок продовжують пустувати.

Як виглядає у лютому цей велелюдний в довоєнний період район, у соцмережі показав горлівчанин Михайло Свєтлов, передають "Донецкие новости".

Читайте такожУ відновленому після бойових дій храмі Горлівки відбулося перше богослужінняНа ринку відкриті окремі точки, які торгують найбільш необхідним і найдешевшим. Покупців теж на пальцях руки можна порахувати. З 2014 року стоять напівзруйновані окремі будівлі станції. Зате пам'ятник Леніну – оновлений "позолотою".

Зазначається, що до війни Микитівський ринок був одним з найбільших у Горлівці, він тягнувся до самого залізничного вокзалу. Частина, що примикає до вокзалу, була найбільш затребуваною – тут торгували жителі навколишніх сіл.

Раніше журналіст Денис Казанський показав, у якому жалюгідному стані на сьогодні перебуває Донецький залізничний вокзал.