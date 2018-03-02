Серед бойовиків стрімко ширяться інфекційні хвороби – штаб АТО

Наразі медичної допомоги потребують більше трьох десятків учасників незаконних збройних формувань на Донбасі.

Епідемія кору загрожує тимчасово захопленим районам Луганської та Донецької областей.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, російські окупаційні адміністрації РФ докладають чимало зусиль аби приховати спалахи інфекційних захворювань в так званих підрозділах російсько-окупаційних військ.

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«Через лояльні до ідеї «руського міра» ЗМІ кремлівські найманці час від часу поширюють завідомо неправдиві новини на кшталт: «тисячі громадян з підконтрольних українському Уряду територій скористалися медичними послугами «республіканських ескулапів». Насправді ситуація з наданням медичних послуг на окупованих територіях є критичною», – йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки штабу АТО, командування так званих армійських корпусів російсько-окупаційних військ приховує факти захворювання особового складу на кір.

На сьогодні медичної допомоги потребують більше трьох десятків «їхтамнєтов» так званих окремої артилерійської бригади та 3 мотострілецької бригади 1 АК, уточнили у штабі.

«Зважаючи на те, що різноманітні інфекційні хвороби ширяться серед «боєвого братства» з геометричною прогресією можна з певною долею ймовірність припустити, що це лише початок епідемії», – припускають у штабі АТО.