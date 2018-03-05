Російський депутат потрапив під обстріл під Донецьком

Раніше Журавльов похвалився у соцмережі поїздкою до Донецька.

Російський парламентарій Олексій Журавльов потрапив у перестрілку під окупованим Донецьком.

Читайте такожБлогер назвав ім'я бойовика з Росії, захопленого у полон силами АТО (фото)Про це пише Telegram-канал WarGonzo. Олексій Журавльов з 29 вересня 2012 року очолює політичну партію "Родина", він - колишній депутат VI скликання від партії "Єдина Росія".

Варто зазначити, що про візит до "ДНР" російський політик повідомляв на своїй сторінці у Facebook. Журавльов регулярно відвідує самопроголошені "республіки" Донбасу.

"Ми приїхали на позиції батальйону "Пятнашка" і потрапили під обстріл з мінометів. Один автомобіль виведений з ладу, нам довелося розвернутися й поїхати", — сказав Журавльов РІА "Новости".

Як повідомляв штаб АТО, російсько-окупаційні війська зірвали домовленості Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі про встановлення режиму припинення вогню з 00.01 5 березня, здійснивши два обстріли позицій Збройних сил України.