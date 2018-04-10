Не лише «ескорт» для ОБСЄ: Порошенко виступив за можливість миротворців ООН роззброювати бойовиків на Донбасі

Президент України також констатує відсутність прогресу на переговорах в рамках мінського процесу.

Президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН повинна мати змогу роззброювати бойовиків та захистити цивільне населення на Донбасі, а не бути «ескортом» для спостерігачів ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

«Ми не маємо в Спільному центрі координації та контролю (припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі – УНІАН) російських представників на окупованій території, які б могли ефективно забезпечувати режим припинення вогню», - зазначив Порошенко.

Президент констатує відсутність прогресу на переговорах в рамках мінського процесу.

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«Ми сподіваємося, що спільні пропозиції, які висувають, Франція, Німеччина, Україна та США щодо проекту рішення Радбезу ООН про запровадження миротворчої місія, яка буде не ескортом для спостерігачів ОБСЄ, а буде повноцінною, повномасштабною, яка зможе роззброювати незаконні збройні формування, захистити людей, які живуть на окупованих територіях, і наблизити безпекові кондиції для початку політичного процесу місцевих виборів», - наголосив Порошенко.

«На жаль, ми поки не маємо підтримки Росії (в розгортанні повномасштабної миротворчої місії ООН на Донбасі – УНІАН), але ми не втрачаємо надію на те, що наша наполеглива робота має привести до позитивного результату», - додав президент.

Порошенко наголосив, що «російський сценарій не є сценарієм миротворців, російський сценарій – це є ескорт для спостерігачів ОБСЄ, який не виконує функцій встановлення миру та припинення війни».

Також президент вкотре підкреслив, що на сході України немає замороженого конфлікту, а є агресія Росії проти суверенної та незалежної держави.

«Миротворці повинні мати відповідний мандат на всю територію, відповідні права щодо контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону і щодо роззброєння незаконних формувань. Решта питань є питанням компромісу, і ми сподіваємося, що спільними зусиллями цей компроміс буде досягнутий», - підсумував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна і Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Прес-служба російського президента за підсумками переговорів заявила, що лідери двох держав обговорили можливе впровадження місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.