В Україні небезпечно тільки там, де є російські військові - Волкер

Крім того, у посольстві США висловили стурбованість повідомленнями про зараження радіоактивними відходами, "викликані пособниками Росії на Донбасі".

Донбас є небезпечною територією через те, що на окупованих територіях перебувають російські військові.

Про це спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер написав у мікроблозі Twitter.

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"Як я вже сказав раніше, єдиним місцем в Україні, де російськомовні люди є під загрозою, це місце, де є російські солдати. І зараз є новий ризик", – наголосив Волкер.

Крім того, посольство США у Twitter висловило стурбованість повідомленнями про зараження радіоактивними відходами, "викликані пособниками Росії на Донбасі".

"Це великий ризик для здоров'я людей і навколишнього середовища. Росія повинна закінчити конфлікт, щоб покращити життя для жителів Донбасу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України, посол Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація має надіслати чіткий сигнал, що бажає миру на сході України, що має посприяти розгортанню миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на усій території Донбасу.