Матіос назвав нову кількість самогубств серед учасників АТО

За словами головного військового прокурора, більшість самогубців в армії загалом - зовсім юні хлопці 1995-1998 років народження.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що в українській армії нині високий рівень самогубств.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Про сумну брехню щодо суїцидів в армії начальника управління морально-психологічного забезпечення МОУ (Олега) Грунтковського (краще б мовчав)... За два місяці поточного року по два суїциди в тиждень (16 загиблих від суїциду) - ці скупі дані Єдиного реєстру досудових розслідувань безпристрасні, як ніхто. Горе і сльози батьків», - написав Матіос.

За словами головного військового прокурора, більшість самогубців в армії загалом - зовсім юні хлопці 1995-1998 років народження.

«Ось така жахлива правда, і дані про самогубців не є і не можуть бути таємними», - наголосив він.

Читайте такожУ 2017 році кількість небойових втрат ЗСУ в зоні АТО знизилася на 50% – МіноборониМатіос запевняє, що останнім часом саме військова прокуратура гостро ставить питання про крайню необхідність своєчасного виявлення посттравматичного синдрому (ПТРС) та запобігання випадків самогубств серед колишніх та діючих учасників АТО.

«Лише за даними ЄРДР з майже 313 тис. учасників АТО 518 осіб вчинили самогубства. Скільки ними вчинено у цивільному житті злочинів на ґрунті ПТРС- не обліковує ніхто. Проходження учасниками АТО психологічної реабілітації є обов’язковим, проте у 2017 році рівень їхнього забезпечення такою послугою з боку держави склав лише 0,1% від загальної кількості», - додав Матіос.

Нагадаємо, Матіос раніше заявив, що в районі бойових дій на Донбасі в середньому щотижня вчиняли самогубство 2-3 військовослужбовців. У Міністерстві оборони заявили, що дані військової прокуратури про високий рівень суїцидів серед військовиків не відповідають дійсності. Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Міноборони генерал-майор Олег Грунтковський заявив, що кількість самогубств в армії "на такому ж рівні, як і торік, і не має тенденції до зростання".

Нагадаємо, на базі Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України створено реєстр суїцидів серед військовослужбовців та демобілізованих із району проведення АТО.

Раніше військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що станом на червень 2016 року в Україні не в боях загинуло 1 294 вояків. Він зазначив, що основні причини смертей – застій на місці, соціальні проблеми, пияцтво, зловживання (не значною мірою) наркотичними засобами, нестатутні відносини, необережність зі зброєю, поганий стан здоров'я, каліцтва і ДТП.

У жовтні 2017 року він повідомив, що вже понад 10 тис. українських військовослужбовців з 2014 року загинуло не внаслідок бойових дій.