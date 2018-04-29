У Донецькій області на пустирі знайшли великий арсенал боєприпасів (фото, відео)

Виявлено майже 3 тис. патронів різних калібрів.

У Донецькій області, на пустирі у населеному пункті Новотроїцьке, українські прикордонники виявили великий арсенал боєприпасів.

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

«Виявлено майже 3 тис. патронів різних калібрів, в тому числі 5.45, 7.62, 12.7. Патрони знаходилися неподалік від житлових будинків та автомобільної траси Маріуполь-Донецьк, тож могли бути використані ворожими диверсантами. Пізніше виявлені патрони було передано саперам 93 бригади для знищення», – йдеться у повідомленні.

Раніше в ООН повідомили, що територія Донбасу є однією з найбільш замінованих регіонів у світі, а Україна посідає перше місце в світі за кількістю загиблих внаслідок вибухів мін.