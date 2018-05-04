Політолог пояснив, чи розв'яже Путін нову війну

Реальний напрям для застосування всієї накопиченої Росією військової сили зараз відсутній, вважає політолог.

Відомий російський політолог Дмитро Орєшкін оцінив ймовірність розв'язування нової війни владою Росії.

"Що стосується потенціалу, то я думаю, що в Росії сьогодні достатній бойовий потенціал, щоб вести, як мінімум, одну повномасштабну війну. Росії цілком вистачає для цього ракет, підводних човнів і т. д. Також є мобілізаційний потенціал. Таким чином, Росії вистачає потенціалу для будь-якої міжнародної авантюри", − сказав він у коментарі "Главреду".

Однак, на думку Орєшкіна, реальний напрям для застосування всієї накопиченої Росією військової сили зараз відсутній.

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"Будь-яка військова агресія з боку Росії мені здається малоймовірною, тому що просто незрозуміло — куди, де й навіщо. У Білорусі чи Казахстані, чи що? Проти кого можна вдарити, кого завоювати, не отримавши при цьому якихось невідповідних і неприпустимих іміджевих, економічних і військових втрат? Навіщо?", − вважає він.

Крім того, зазначив політолог, успішну анексію Криму Путіну вдалося провернути виключно завдяки ефекту несподіванки.

"У випадку України ніхто не очікував, що Путін може зробити таку штуку. І Україну він програв — Україна йде в Європу. Але у вигляді розради Путін відрубав Крим. Однак це вдалося тільки тому, що ніхто цього не очікував. Путін розраховував, що покричать і заспокояться. Але так склалося, що не заспокоїлися", − сказав Орєшкін.

Він також вважає, що будь-яким великим військовим діям з боку РФ будуть передувати великі і помітні "мілітаристські приготування".

"Тому я не очікую жодних воєнних дій з боку Путіна. Якщо, звичайно, нічого не станеться у головній голові Російської Федерації, якщо там не замкнуться якісь плюси на мінуси... Це не відкидається. Але тоді ми побачимо мілітаристські приготування", − підсумував Орєшкін.

Раніше Орєшкін заявляв, що президент РФ Володимир Путін не зміг домогтися серйозних досягнень у війні проти України, тому в Росії українська тема сходить нанівець.