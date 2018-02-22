Шляхом "кровопускання": політолог розповів, як Путін йтиме з Донбасу

Росія відходитиме з Донбасу тільки після того, як влаштує криваву провокацію типу Сребрениці, вважає політолог.

Президент Росії Володимир Путін прагне піти з окупованого Донбасу і залишити за собою анексований Крим.

Таку думку висловив Директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко на чаті в "Главреді", коментуючи питання, який сценарій щодо Донбасу сьогодні найбільш вигідний і симпатичний Кремлю.

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За його словами, "це буде зроблено дуже брутально і цинічно".

"Росія йтиме з Донбасу тільки після того, як влаштує криваву провокацію на кшталт Сребрениці, піднісши це так, ніби українці разом з миротворцями знищують мирне населення сепаратистських республік. Тому Росія буде йти з Донбасу шляхом "кровопускання", — наголосив Небоженко.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявляв, що президент РФ Володимир Путін готує російську громадськість до зливу так званих "ДНР" і "ЛНР".