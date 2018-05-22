У штабі показали наслідки обстрілу бойовиками Зайцевого з важкої артилерії (фото)

За неповних дві доби бойовики чотири рази обстріляли населений пункт Зайцеве, здійснивши при цьому 13 пострілів з артилерійських систем 122 калібру, та 32 постріли із мінометів 120 калібру.

Бойовики збройних формувань РФ продовжують цинічно обстрілювати житловий сектор населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії розмежування із озброєння, застосування якого заборонено Мінськими домовленостями.

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Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, оприлюдненій на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що за неповних дві доби бойовики чотири рази обстріляли населений пункт Зайцеве, здійснивши при цьому 13 пострілів з артилерійських систем 122 калібру, та 32 постріли із мінометів 120 калібру.

«За результатами фотофіксації проведеної 22 травня спостерігачами мобільної групи СЦКК, задокументовано пряме влучення боєприпасів у приватний будинок та господарську будівлю по вулиці Журавского 32/1. Нажаль, одна цивільна людина отримала осколкове поранення, та була доправлена до Бахмутської районної лікарні. Унаслідок обстрілу, будинок повністю зруйновано, в іншому будинку під №24 пошкоджені вікна та стіни, господарські будівлі та присадибна ділянка», – йдеться в повідомленні.

Про наслідки обстрілу поінформували представників СММ ОБСЄ. На місці обстрілу працювали працівники управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України. За даним фактом порушене кримінальне провадження.

«Українська сторона СЦКК наголошує, що систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту, та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, міжнародного гуманітарного права, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям», – заявили в СЦКК.