З початку війни на Донбасі зникли безвісти майже 4 тисячі осіб, половину з них досі не знайшли

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що правозахисники фіксували факти насильницького зникнення людей по обидві сторони лінії розмежування.

З початку війни у Донецькій та Луганській областях зникли безвісти 3 тис. 932 осіб, з них 1 тис. 974 досі не знайшли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив на прес-конференції в Києві під час презентації доповіді: «Насильницькі зникнення в Україні та зникнення безвісти під час воєнного конфлікту на сході в 2014-2018 роках».

За словами Захарова, відсутність єдиної методології визначення зниклих безвісти, а також координації між різними державними органами призвела до появи різних даних про кількість зниклих у зоні воєнного конфлікту – від декількох сотень до декількох тисяч осіб.

«Деякі статистичні дані щодо зникнень по Донецькій та Луганській області наведені у відповідь на наші інформаційні запити від управління Нацполіції у Донецькій області і від Луганської військово-цивільної адміністрації.

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На Донеччині загалом 2 тис. 727 людей зникли безвісти, з них 1 тис. 302 не знайдено. На Луганщині 1 тис. 205 зникли безвісти, не знайдено – 672», - заявив Захаров.

При цьому він зауважив, що СБУ подає значно менші дані, ще в грудні 2017 року голова Служби безпеки Василь Грицак сказав, що зниклих безвісти – 403 особи, що значно менше, ніж зазначено у звіті.

За даними Захарова, правозахисники фіксували факти насильницького зникнення людей по обидві сторони лінії розмежування.

Крім того, Захаров нагадав, що 17 червня 2015 року Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, але, за його словами, за три роки в державі нічого не зроблено для імплементації положень конвенції до внутрішнього законодавства та практики його застосування.

«Відсутність в національному законодавстві належної правової кваліфікації насильницьких зникнень не дає можливості для адекватного застосування положень вищезгаданої конвенції», - додав він.