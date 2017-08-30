У МЗС розповіли, скільки людей вважаються зниклими безвісти в зоні проведення АТО і хто заважає їх розшуку

За даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції на сході України, понад 400 осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається сьогодні.

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В заяві, розповсюдженій прес-службою МЗС, сказано, що пошук зниклих безвісти та ідентифікація тіл загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на Донбасі залишається однією з найбільш болючих гуманітарних проблем, що потребує невідкладного вирішення.

«Їх розшук унеможливлюється через перешкоди, які чинять російсько-терористичні сили, та систематичні обмеження ними доступу міжнародних гуманітарних організацій до території окремих районів Донецької та Луганської областей», - йдеться в заяві.

В зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що серед численних порушень Росією прав людини в окупованому Криму «особливе обурення викликають факти викрадення та зникнення безвісти українців та кримських татар, які переслідуються окупаційною владою через їхню політичну або громадянську позицію».

«Українська сторона глибоко вдячна Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як нейтральному посереднику за активну участь у розв’язанні проблеми зниклих безвісти та надання підтримки їхнім родинам. Сподіваємось на подальше продовження цієї важливої гуманітарної місії МКЧХ, зокрема на окупованих територіях, до яких тимчасово відсутній доступ української сторони»- йдеться в заяві.