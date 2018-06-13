Українські військові показали потужний танковий бій (відео)
12 червня провели перевірку готовності підрозділів танкової бригади Збройних Сил України у складі Об'єднаних сил.
Особовий склад виконував дії у різних формах та способах застосування бригади. Бригада в підсумку оцінена як готова до виконання завдань за призначенням, передає прес-служба штабу ООС.
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Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив: "Ворог має чітко усвідомлювати, що танкові підрозділи зі складу Об’єднаних сил здатні виконувати поставлені перед ними бойові завдання у взаємодії з підрозділами інших видів родів військ".
Спочатку танки завдали ударів уявному ворожому танковому підрозділу з укриття, потім подолали завал, мінне поле і перейшли в атаку. Потім долали і водну перешкоду, йдеться у сюжеті 5 каналу.
Раніше волонтери фонду "Повернись живим" повідомляли, що українські військові знищили позицію бойовиків на Донбасі. Це був превентивний удар по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.