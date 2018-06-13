Українські військові показали потужний танковий бій (відео)

Навчання танкового та механізованого підрозділів відбулися за легендою контрнаступу. Танковий підрозділ пройшов завал, мінне поле та виконав стрільби.

12 червня провели перевірку готовності підрозділів танкової бригади Збройних Сил України у складі Об'єднаних сил.

Особовий склад виконував дії у різних формах та способах застосування бригади. Бригада в підсумку оцінена як готова до виконання завдань за призначенням, передає прес-служба штабу ООС.

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив: "Ворог має чітко усвідомлювати, що танкові підрозділи зі складу Об’єднаних сил здатні виконувати поставлені перед ними бойові завдання у взаємодії з підрозділами інших видів родів військ".

Спочатку танки завдали ударів уявному ворожому танковому підрозділу з укриття, потім подолали завал, мінне поле і перейшли в атаку. Потім долали і водну перешкоду, йдеться у сюжеті 5 каналу.

Раніше волонтери фонду "Повернись живим" повідомляли, що українські військові знищили позицію бойовиків на Донбасі. Це був превентивний удар по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.