Майже визнали: Міноборони РФ заплатило за пам'ятники для "ихтамнет" (відео)

13:01, 25 червня 2018
Війна
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За даними журналістів, пам'ятники було оплачено Міністерством оборони РФ \ espreso.tv

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Про це йдеться у статті "Нової газети". Журналісти відвідали цвинтар, на якому чотири роки тому з'явилися могили військових, що загинули на Луганщині, йдеться у сюжеті ТСН.

Якщо тоді з хрестів навіть знімали таблички з іменами, то зараз на могилах встановлено гранітні пам'ятники з фото і відзнаками. За даними журналістів, пам'ятники було оплачено Міністерством оборони РФ. Цим самим відомство непрямо визнало своїх військових, які воювали на Донбасі.

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Теги: #Донбас#Росія#військові