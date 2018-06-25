Майже визнали: Міноборони РФ заплатило за пам'ятники для "ихтамнет" (відео)

Журналісти знайшли могили загиблих на Донбасі російських військових, пам'ятники яким були оплачені Міністерством оборони РФ.

Російське Міністерство оборони фактично визнало загиблих на Донбасі десантників своїми.

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Про це йдеться у статті "Нової газети". Журналісти відвідали цвинтар, на якому чотири роки тому з'явилися могили військових, що загинули на Луганщині, йдеться у сюжеті ТСН.

Якщо тоді з хрестів навіть знімали таблички з іменами, то зараз на могилах встановлено гранітні пам'ятники з фото і відзнаками. За даними журналістів, пам'ятники було оплачено Міністерством оборони РФ. Цим самим відомство непрямо визнало своїх військових, які воювали на Донбасі.