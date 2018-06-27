Артилеристи ВМС провели навчання біля адмінкордону з Кримом (фоторепортаж)

Особливу увагу зосередили на діях артилеристів в умовах обмеженої видимості та вночі.

Артилеристи ВМС ЗС України провели навчання біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Читайте такожУ зоні АТО відбулися артилерійські навчання

Мета заходу - оборона морського узбережжя та знищення противника, який здійснює наступ з окупованих територій. Про це повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗСУ.

Артилеристи відпрацювали питання ураження цілей у районах тимчасово окупованих населених пунктів. Також було проведено тренування з фактичним корегуванням вогню по цілях у районах зосередження противника. Особливу увагу зосередили на діях артилеристів в умовах обмеженої видимості та вночі.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в анексованому Криму стартували російські військові навчання, в яких беруть участь близько ста вертольотів і літаків.