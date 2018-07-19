Доба на Донбасі: бойовики 17 разів обстріляли військових, ліквідовано двох окупантів, ще п’ятьох поранено

Сьогодні бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Пісків та Водяного.

Упродовж минулої доби, 18 липня, бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявили активність на всіх напрямках і вели прицільний, вогонь по захисниках Станиці Луганської, Троїцького, Оріхового, Луганського, Світлодарська, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Старогнатівки, Лебединського та Водяного. Поряд із цим, противник у районі Світлодарської дуги тричі застосував 82-мм міномети, а у районі Станиці Луганської вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін для зриву виконання рішення Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я.

"За даними розвідки двоє окупантів загинули і п’ятеро були поранені. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Пісків та Водяного", - зазначається в повідомленні.

Раніше стало відомо про потужний удар ЗСУ по позиціях терористів на Донбасі.