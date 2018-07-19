Прикордонникам наказали готуватися до відновлення контролю над ОРДЛО

Завдання першого півріччя 2018 прикордонники виконали.

Ключовим завданням Держприкордонслужби наразі є підготовка до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України на території ОРДЛО.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, передає ТСН.

"Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував Стратегію відновлення цілісності України і деокупації Донбасу "Механізм малих кроків". Ми пропонуємо повну реінтеграцію Донбасу в економічний, правовий та гуманітарний простір України. На Держприкордонслужбу лягає значна кількість роботи і відповідальність за відновлення держкордону", - сказав він.

ДПСУ повинна бути готова до взяття під свій контроль кордону після початку деокупації Донбасу.

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Троян зазначив, що вагому роль відіграє авіаційна безпека держкордону. Саме для цього Україна домовилася про закупівлю нових вертольотів для МВС.

"Як ви знаєте, до кінця цього року ми вже отримаємо перші чотири вертольоти. Держприкордонслужба має активно готуватися до отримання машин. Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону і оперативне реагування на його порушення; дистанційний контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу; ведення десантно-штурмових дій для боротьби з протиправною діяльністю на кордоні", - розповів заступник голови МВС.

Голова ДПСУ Петро Цигикал, у свою чергу, заявив, що із завданнями, покладеними на службу у першому півріччі, прикордонники впоралися. Це стосується і спільного контролю та патрулювання кордону з Польщею та Молдовою, введення безвізу, введення біометричного контролю для громадян з країн ризику.

Нагадаємо, в МВС представили Стратегію відновлення цілісності України і деокупації Донбасу "Механізм малих кроків", вона передбачає поетапну реінтеграцію окупованих територій.