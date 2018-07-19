"Вдалий постріл снайпера ОСи": в мережі показали ліквідованих бойовиків "ДНР" (фото)
13:36, 19 липня 2018Війна
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17 липня районі Горлівки було ліквідовано громадянин Росії Андрій Боришполєц, а 18 липня був ліквідований терорист Олег Бециян з Молдови.
17 липня районі Горлівки було ліквідовано громадянин Росії Андрій Боришполец / Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц
На Донбасі 17 і 18 липня ліквідували двох бойовиків, один з яких є вихідцем з Росії, а другий кандидатом у депутати Молдови.
Про це повідомив на сторінці в Facebook офіцер 53-ї ОМБр ЗСУ Анатолій Штефан.
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Так, 17 липня районі Горлівки було ліквідовано громадянин Росії Андрій Боришполєц, який значився у базі "Миротоврца".
"Окупанти повідомляють про вдалий постріл снайпера Оси + ще 1 бойовика НЗФ", - написав Штефан.
18 липня був ліквідований терорист Олег Бециян з Молдови.
"Терорист підрозділу "Пятнашка". Голова територіальної організації Брічень партії "Патріоти Молдови". Кандидат у депутати Парламенту РМ", - уточнив Штефан.
18 липня був ліквідований терорист Олег Бециян з Молдови / Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц
Як повідомляв УНІАН, раніше на Донбасі ліквідували двох російських військових, які отримали нагороди за окупацію Криму.
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