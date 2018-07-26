Минулої доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє українських захисників

Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Минулої доби, 25 липня, бойовики російських окупаційних військ 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

Як повідомилиу прес-службі ООС, внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки один окупант загинув та троє дістали поранення.

Упродовж поточної доби зафіксовано два обстріли позицій українських захисників біля Лебединського та Водяного.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня за результатами попередніх переговорів у Мінську ТКГ заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю. Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія та контрольовані нею бойовики мають виконувати безпекові положення Мінських угод.