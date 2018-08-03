"Можна очікувати чого завгодно": в СЦКК розповіли про стягування Росією військ до лінії розмежування на Донбасі

У прес-центрі СЦКК наголошують, що треба бути готовим до будь-якого розвитку подій.

Стягування російсько-терористичними військами значної кількості військової техніки поблизу лінії розмежування на Донбасі відбувається у рамках військових навчань 1 та 2 АК під командуванням ЗС РФ.

У коментарі виданню «Обозреватель» прес-офіцер української сторони Спільного центру з контролю та координації Олексій Гаркуша повідомив, що найбільше скупчення техніки спостерігається у зоні відповідальності ОТУ "Північ" на Світлодарському напрямку.

"У тих районах, де спостерігаються ці переміщення, є декілька військових полігонів, і формально це все відбувається у рамках навчань, які 1 та 2 АК "Л/ДНР" проводять спільно із ЗС РФ", – повідомив він.

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За його словами, станом на зараз такої кількості техніки, яка була переміщена в попередні дні, більше не фіксується.

За активними діями бойовиків також стежать і у штабі Операції Об'єднаних сил.

"Стягнення техніки було і раніше, все це відстежується, і якщо буде реальна загроза, то буде і реальна відповідь", – повідомив представник прес-центру ООС Олександр Завтонов.

На питання, чи є можливість проведення активних наступальних дій з боку окупантів, військовий запевнив, що "загрози наступу немає".

Однак у прес-центрі СЦКК наголошують, що треба бути готовим до будь-якого розвитку подій.

"Можна очікувати чого завгодно, і під виглядом навчань або маневрів техніка та особовий склад можуть стягуватися на вигідні для них рубежі для подальшого розвитку подій", – пояснив Гаркуша.