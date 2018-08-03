Доба на Донбасі: 28 ворожих обстрілів, 4 військових поранено

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Упродовж минулої доби, 2 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя та Широкиного. Поряд із цим, ворог обстріляв наші позиції біля Водяного із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм", - йдеться у повідомленні.

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За минулу добу у ході бойових дій 4 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки та Широкиного. За даними розвідки двоє окупантів загинуло та один дістав поранення.

Раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ повідомила про велике зосередження важкого озброєння біля Донецька і Луганська.