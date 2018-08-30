США хочуть надати Україні потужну зброю для відбиття можливої атаки РФ з моря – американський експерт

Американець зазначив, що Україна повинна продовжувати реформи для себе самої – «не для того, щоб добре виглядати в очах Сполучених Штатів, а тому, що це збільшує шанси держави вижити і запобігти великій війні».

«Вікно можливостей» для надання Україні Вашингтоном летальної зброї відкрито. І зараз в першу чергу йдеться про постачання озброєнь для Військово-морських сил.

Про це заявив провідний експерт Американської ради з міжнародної політики Стівен Бланк, який чверть століття викладав у Військовому коледжі Армії США та є вчителем багатьох із тих, хто працює зараз у Пентагоні, передає "Радіо Свобода".

Орієнтацію на допомогу ВМС Україні експерт пояснює існуванням реальної загрози в Азовському, і навіть у Чорному морі.

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«Все схоже на те, що Росія намагається вдарити по економічному добробутові України і, можливо, буде навіть погрожувати блокувати Одесу, погрожувати висадкою десанту на березі Азовського моря – щоб спровокувати українську армію. Тому, наскільки мені відомо, Сполучені Штати, без сумніву, нададуть Україні патрульні катери, які будуть використані, щоб захистити українську берегову лінію. А ще зараз обговорюється питання про постачання протикорабельних ракет, які можна використовувати для того, щоб відбити можливу російську морську атаку в українських територіальних водах або біля них», – повідомив Бланк, коментуючи виділення для України 250 мільйонів доларів військової допомоги у бюджеті США на 2019 рік.

При цьому він наголосив, що Україна повинна продовжувати реформи для себе самої – «не для того, щоб добре виглядати в очах Сполучених Штатів, а тому, що це збільшує шанси держави вижити і запобігти великій війні».

«Думаю, Україна стає зараз все сильнішою, а Росія все слабшою – в основному через санкції. А що стосується надання озброєнь… Головне питання не в обсягах нашої військової допомоги, а у тому, що сама Україна готова робити, щоб посилити свої позиції і не бути вразливою для російської агресії», – додав він.

Він припускає, що гроші можуть піти на придбання військових кораблів або протикорабельних ракет, які наразі потрібні Україні.

«А ще вони (гроші – ред.) будуть витрачені на посилення оборонних можливостей країни в цілому. Як саме – вирішуватимуть уряди України і США. Але загалом Україна терміново має зробити свою систему морської оборони і оборони країни в цілому набагато серйознішою, ніж є зараз», – резюмував він.