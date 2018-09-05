Доба на Донбасі: одного окупанта знищено, ще двох поранено

На одній з ділянок ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Протягом минулої доби, 4 вересня, російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців вдалося уникнути.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, бойовики не застосовували заборонене «Мінськом» озброєння. Натомість, противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На одній з ділянок ворог також застосував протитанкові ракетні комплекси.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське, Майорськ, Новгородське, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Богданівка, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та ще двох поранено.

Зранку ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше повідомлялось, що після смерті Захарченка РФ посилила боєздатність своїх підрозділів на Донбасі.