У Донецьку ділять "спадок" ватажка терористів Захарченка

Після ліквідації Захарченка в Донецьку почався переділ "влади" і фінансових потоків.

Екс-командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський повідомив, що припинив "активну публічну діяльність" через конфлікт з ліквідованим ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

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Про це терорист Ходаковський розповів у своєму Telegram-каналі. "Головне питання, яке хвилює "зацікавлених осіб" - спадок Захарченка. Одні хочуть зберегти його в своїх руках, інші - якось поділити, або повністю привласнити собі. З цією метою вже сформовані списки майбутніх міністрів і керівників відомств, які замінять чинні одразу після того, як належним чином складуться обставини", - зазначив екс-командир батальйону "Восток".

Водночас, Ходаковський стверджує, що "не бере в цьому участі" і виступив за проведення "виборів".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.