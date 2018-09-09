Бойовики "ЛНР" заявили про готовність передати Україні 44 засуджених - ЗМІ

Ув'язнені із Суходільської виправної колонії були засуджені до 2014 року.

Бойовики "ЛНР" заявили про готовність передати Україні 44 ув'язнених з Суходільської виправної колонії, які виявили бажання перевестися на підконтрольну Києву територію для відбування залишку терміну.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інтернет-ресурси бойовиків.

Наголошується, що ув'язнені були засуджені до 2014 року.

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"Голова Міжвідомчої комісії з питань передачі засуджених до 2014 року, які відбувають покарання в установах виконання покарання "ЛНР" Роман Ведмеденко, підтвердив, що в рамках комісії були розглянуті заяви засуджених. По 44 із них прийнято рішення про готовність передати їх на територію, підконтрольну Україні", - наголошується в повідомленні.

При цьому представник бойовиків "ЛНР" в робочій підгрупі з гуманітарних питань Ольга Кобцева заявила, що "контакти з уповноваженим ВР України з прав людини (Людмилою Денисовою - ред.) не встановлені", а передача засуджених "заблокована українською стороною".

Також повідомляється, що засуджених відвідав координатор гуманітарної підгрупи Контактної групи від ОБСЄ Тоні Фріш.

Раніше УНІАН повідомляв, що в колонії міста Хрустальний (кол. Красний Луч) Луганської області, який є непідконтрольною української влади територією, під час виконання робіт загинуло двоє ув'язнених.