Експерти оцінили ймовірність масштабного наступу РФ на Донбасі напередодні виборів в Україні

Експерти не прогнозують активної фази бойових дій на Донбасі ближче до президентських виборів в Україні.

Ближче до президентських виборів, які в Україні відбудуться 31 березня 2019 року, на Донбасі слід очікувати активізації бойових дій з боку російсько-окупаційних військ.

Так, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у коментарі "Фактам" спрогнозував, що з наближенням виборів противник піде на ескалацію напруженості.

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"Цілком можуть посилитися обстріли, а також спроби захоплення окремих позицій або ділянок фронту для просування на пару кілометрів. Але не думаю, що йтиметься про широкомасштабну активізацію", - говорить він.

Не прогнозує активної фази бойових дій на Донбасі і військовий експерт, блогер Олексій Арестович. За його словами, будь-яке загострення допоможе переобранню на президентську посаду глави держави Петра Порошенка, в чому не зацікавлений Кремль.

"На таке Москва навряд чи піде. Тому вона буде "підігрівати" фронт, щоб були втрати і суспільство нило, а також ставити питання про корупцію чинної влади", — зазначив експерт.

Він також наголосив, що такі дії допоможуть проросійським кандидатам впливати на рейтинг нинішнього президента України, звинувачуючи Петра Порошенка в небажанні припинити війну.

Як повідомляв прес-центр ООС, бойовики з мінометів обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя.