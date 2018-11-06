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Бойовики з мінометів обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя

07:26, 06 листопада 2018
Війна
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Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав / Міноборони

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Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. "Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що противник уникає активних зіткнень, разом з тим, намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Саме біля цього населеного пункту на Маріупольському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність", - повідомили в прес-центрі.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

"Сьогодні, 6 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Павлополя. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає", йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, протягом минулої доби, два російських окупанти отримали поранення.

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Теги: #Донбас#обстріли