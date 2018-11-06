Бойовики з мінометів обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя

Противник уникає активних зіткнень, разом з тим, намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення.

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Один раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Читайте такожОб’єднані сили провели на Донбасі навчання систем ППО і ударної авіації (відео)

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. "Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що противник уникає активних зіткнень, разом з тим, намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Саме біля цього населеного пункту на Маріупольському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність", - повідомили в прес-центрі.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

"Сьогодні, 6 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Павлополя. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає", йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, протягом минулої доби, два російських окупанти отримали поранення.