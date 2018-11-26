Опублікований список захоплених Росією українських моряків

Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих українських моряків.

Опублікований список військових моряків, які перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які Росія затримала в Керченській протоці.

Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, у переліку, який отримала "ТСН" – 18 прізвищ. Зазначимо, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.

Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р. н.)

Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р. н.)

Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р. н.)

Матрос Андрій Ейдер (1999 р. н.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 р. н.)

Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р. н.)

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р. н.)

Старший матрос В'ячеслав Зінченко (1998 р. н.)

Матрос Сергій Цибизов (1997 р. н.)

Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р. н.)

Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р. н.)

Старший матрос Андрій Оприско (1971 р. н.)

Рейдовий буксир "Яни Капу"

Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р. н.)

Старший матрос Михайло Власюк (1984 р. н.)

Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р. н.)

Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р. н.)

Матрос Євген Семидоцький (1998 р. н.)

Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р. н.)

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і за ним було використано озброєння на поразку. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що три українські судна, які в кінцевому підсумку захопила Росія в Чорному морі, переслідували 10 кораблів Чорноморського флоту і ФСБ РФ. Всі захоплені кораблі зараз знаходяться в Керчі, 23 моряки перебувають у полоні, троє з них - у лікарні.