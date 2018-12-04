На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Окупанти випустили по декілька мін з мінометів калібру 82 мм в районі Водяного та Широкиного.

З опівночі, станом на 12-ту годину, в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ, один військовий загинув.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

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"З 09.00 ворог вів обстріл зі стрілецької зброї поблизу Новозванівки на Луганському напрямку. Окрім цього, з 09.30 розпочалися ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Окупанти випустили по декілька мін з мінометів калібру 82 мм в районі Водяного та Широкиного", - сказав він.

Також, за його словами, поблизу Водяного ворог вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї.

"Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1993 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника, а також його бойовим побратимам, з якими він пліч-о-пліч обороняв нашу країну від російської окупації. Окрім цього, внаслідок бойових дій отримав поранення один Український військовий. Його евакуйовано до військового медичного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний", - сказав Гуцуляк.

Він додав, що обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на Донбасі є контрольованою бійцями Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення операції Об’єднаних сил було поранено двох українських військовослужбовців, бойовики загалом здійснили 14 обстрілів.