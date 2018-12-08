На Кримському мосту помітили колону військової техніки (фото, відео)
21:56, 08 грудня 2018Війна
4493 0
Довгу колону військової техніки помітили 8 грудня.
Колона прямувала на територію окупованої Криму / скріншот
У суботу, 8 грудня, на Кримському мосту помітили колону російської військової техніки, яка прямувала на територію окупованого Криму.
Відповідне відео опублікував у Твіттері блогер під ніком "Ігор Гіркін".
"Керченський міст, 8 грудня", - підписав він відео.
Керченський міст, 8 гру pic.twitter.com/coehp8aziO— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 8 грудня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, українська розвідка не раз фіксувала біля українського кордону і на території анексованого Криму російські комплекси "Іскандер", дальність ураження яких несе загрозу далеко за межі України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter