На Кримському мосту помітили колону військової техніки (фото, відео)

Довгу колону військової техніки помітили 8 грудня.

У суботу, 8 грудня, на Кримському мосту помітили колону російської військової техніки, яка прямувала на територію окупованого Криму.

Відповідне відео опублікував у Твіттері блогер під ніком "Ігор Гіркін".

"Керченський міст, 8 грудня", - підписав він відео.

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка не раз фіксувала біля українського кордону і на території анексованого Криму російські комплекси "Іскандер", дальність ураження яких несе загрозу далеко за межі України.