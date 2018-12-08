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На Кримському мосту помітили колону військової техніки (фото, відео)

21:56, 08 грудня 2018
Війна
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Колона прямувала на територію окупованої Криму / скріншот

Відповідне відео опублікував у Твіттері блогер під ніком "Ігор Гіркін".

"Керченський міст, 8 грудня", - підписав він відео.

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка не раз фіксувала біля українського кордону і на території анексованого Криму російські комплекси "Іскандер", дальність ураження яких несе загрозу далеко за межі України.

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Теги: #російська військова техніка#кримський міст