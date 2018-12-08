Половина Європи знаходиться під прицілом російських ракет - українська розвідка

Біля кордону не раз були зафіксовані російські комплекси "Іскандер".

Українська розвідка не раз фіксувала біля українського кордону і на території анексованого Криму російські комплекси "Іскандер", дальність ураження яких несе загрозу далеко за межі України.

Про це в коментарі "5 каналу" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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За його словами, якщо Росія порушує договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності – це ставить під загрозу безпеку більшості країн Європи.

"Якщо ми говоримо навіть теоретично: більше 500 км – це вже порушення Договору. Воно говорить про те, що розміщення таких комплексів поблизу кордонів Європи несе безпосередню пряму загрозу всій території Європейських країн", – зазначає представник ГУР.

Скібіцький навів приклад пуску крилатої ракети системи "Калібр", яка "дозволяє з акваторії Чорного моря покривати пів-Європи".

"Тобто, всі країни східної Європи – Словаччина, Польща, Чехія, Болгарія – знаходяться під прямим прицілом таких стратегічних озброєнь", - підкреслив він.

Нагадаємо, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їх випробування і розгортання.

США дали Росії 60 днів на виконання умов ракетного договору.

Держсекретар США Майк Помпео пригрозив, що в іншому випадку Штати перестануть дотримуватися положень договору.