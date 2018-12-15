Окупанти обстріляли позиції українських захисників в районі Гнутового, один військовий поранений

У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав легкого поранення.

З початку доби окупанти обстріляли позиції українських захисників в районі Гнутового.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

"Від початку цієї доби до 11.00 відбулося два обстріли на Донецькому напрямку. Зранку понад годину противник пострілами з автоматичних гранатометів провокував наших військових, які перебувають на позиціях під Гнутовим", - сказав речник.

Він додав, що згодом окупанти проявили активність в районі Водяного, де випустили п'ять мін калібру 82 мм та вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, повністю контролюючи ситуацію", - зазначив Праута.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано десять прицільних ворожих обстрілів. Військовослужбовці ЗСУ чотири рази відкривали вогонь у відповідь.

У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав легкого поранення.