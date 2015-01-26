"Кіборги" контролюють пожежну частину, диспетчерську вежу та злітну смугу аеропорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.

«Донецький аеропорт знаходиться під частковим контролем наших військових», - зазначив він.

Читайте такожПорошенко: Донецький аеропорт мав стати демілітаризованою зоною«Лінія фронту проходить безпосередньо через Донецький аеропорт, новий та старий термінали повністю зруйновані, і наші військові тримають оборону в районі пожежної частини та диспетчерської вежі, а також злітно-посадкової смуги», - сказав Польовий.

За його словами, вся інша територія Донецького аеропорту перебуває під вогневим контролем.