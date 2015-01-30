Бойовики перекидають під Горлівку бронетехніку та найманців з "Оплоту" - Тимчук

В районі між Ясинуватою та Горлівкою противник продовжує посилювати свою тактичну групу з метою контролю за трасою Донецьк - Горлівка, періодично намагаючись просунутися у бік Авдіївки.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Однак домогтися відчутного відтиснення українських військ терористам не вдається. Протягом останніх діб зафіксовано перекидання противником з Донецька та Єнакієвого у даний район додаткових сил (головним чином зі складу бандформувань «Схід» та «Оплот») - всього до 550 чол. та 14 од. бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

До Алчевська прибули для доукомплектування озброєнням і технікою підрозділи бойовиків зі складу так званої бригади «Привид», зазнали серйозних втрат північніше Дебальцеве (втрачено до 15 одиниць ББМ і танків, загальні втрати в особистому складі перевищують 100 чол.). Фактично, передові підрозділи «бригади», які брали участь у боях за н. п. Троїцьке та Красний Пахар, в результаті боїв через втрату сил стали небоєздатними.