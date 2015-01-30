В АТО спростували заяву бойовиків про "дебальцівський котел" - BBC

У прес-центрі АТО спростували повідомлення бойовиків, які заявили, що "майже зімкнули" оточення український військових в районі Дебальцевого.

"Ніякого "Дебальцівського котла" немає... Я щойно дзвонив військовим, вони не в курсі, що вони оточені", - заявив ВВС Україна речник АТО Леонід Матюхін.

Раніше у так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили, що бойовики практично завершили оточення українських силовиків біля Дебальцевого.

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Російська інформагенція "РИА Новости" з посиланням на представника так званої "ДНР" Едуарда Басуріна повідомила, що у "котлі" опинилися замкненим близько 10 тисяч людей.

"Не можна сказати, що ми повністю перекрили всі дороги в "котел". Але підрозділи "ДНР" і "ЛНР" перебувають у прямій видимості один від одного, своїм артилерійським вогнем вони можуть перехресно перекривати автошляхи", - заявив він.