Журналіст: сили АТО знищили колону з 25 одиниць техніки бойовиків

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. "Розвідники повідомляють, що між Комісарівкою і Зоринським українська артилерія знищила повністю потужну колону техніки бойовиків, до 25-ти одиниць. Вона йшла з Брянки", - повідомив журналіст.

Читайте такожСили АТО знищили 16 бойовиків, півсотні поранені За його інформацією, бойовики постійно обстрілюють Чорнухине. Наші бійці несуть втрати, однак відступати не збираються і чекають підкріплення.

Крім того, за інформацією Андрія Цаплієнка, російські військові і бойовики почали використовувати російські "Піони", про що свідчать дуже глибокі вирви, утворені важкими 133-кілограмовими снарядами.

Раніше українська розвідка за допомогою безпілотника ліквідувала ворожий танк і п'ятеро бойовиків.