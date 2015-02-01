Бойовики намагалися штурмувати позиції сил АТО в районі Кримського

Про це заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. За його словами, неспокійна ситуація спостерігається на Маріупольському і Краматорському напрямках.

Читайте такожУкраїнські військові під донецьким аеропортом взяли в полон 7 бойовиків «Бойовики вдавалися до штурмів опорних пунктів і блокпостів сил АТО поблизу села Сокільники Новоайдарського району і в районі Чорнухине та Міуса Попаснянського району Луганської області», - сказав він, запевнивши, що всі атаки бойовиків відбиті.

Також він розповів, що в районі населеного пункту Кримське бойовики намагалися штурмувати позиції одного з підрозділів військ оперативного командування «Північ». Завдяки вогневому ураженню противник поніс значні втрати, і штурм був повністю відбитий. «Орієнтовні втрати противника складають один міномет разом з обслугою. Кількість знищених бойовиків уточнюється», - підкреслив Володимир Польовий.