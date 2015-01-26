В зоні АТО загострюється ситуація: бойовики перекидають в район Авдіївки танки та гаубиці

В районі н. п. Дебальцеве українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу з артилерією бойовиків, протягом останніх 3-х діб обстреливающей позиції сил АТО і місто.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Всього на Дебальцевскому плацдармові ведуть вогонь близько 40 артзнарядь і РСЗВ на ділянці від Первомайська до Чорнухине та близько 15-20 одиниць ствольної і реактивної артилерії з району Макіївки і схід Єнакієве", - йдеться в повідомленні.

Тимчук зазначив, що також загострюється ситуація на північ від Авдіївки. Російсько-терористичні війська зосередили в районі Ясинуватій - Пантелеймонівки батальйонно-тактичну групу, що має в своєму складі 15 танків і 25 бойових броньованих машин. Також в цей район противником перекинуто зведений підрозділ артилерії у складі 25 гаубиць Д-30 і протитанкові гармати МТ-12.