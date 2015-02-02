Бойовики обстріляли міськраду Дебальцевого

Бойовики обстріляли приміщення міської ради у Дебальцевому Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"У місті Дебальцеве терористи обстріляли будівлю міськради, в якій розташований спільний центр координації та контролю, утворений відповідно до мінських домовленостей. Таким чином, бойовики вкотре демонструють, що не бажають відновлення миру на Донбасі", - наголосив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що російські військові через постійні обстріли вирішили переїхати зі спільного центру з контролю та координації, який був створений після підписання Мінських домовленостей щодо спостереження за дотриманням режиму припинення вогню на сході України, з міста Дебальцеве в Соледар.