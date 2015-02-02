Опубліковані фото обстріляного Єнакієвого: перелякані жителі та знищені квартири
20:48, 02 лютого 2015Війна
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У мережі з'явилися фотографії з Єнакієвого - міста, яке знаходиться неподалік від найгарячішої точки зони АТО - Дебальцевого та Вуглегірська.
Опубліковані фото обстріляного Єнакієвого, яке знаходиться на півночі від Донецька та на півдні від Вуглегірська та Дебальцевого.
Нагадаємо, протягом кількох днів найбільш складна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі зберігається на Дебальцевському плацдармі.
31 січня Дмитро Тимчук повідомив, що в район Єнакієвого - Вуглегірська російсько-терористичні війська продовжують перекидати підкріплення для своєї тактичної групи, що веде запеклі бої як в самому Вуглегірську, так і південніше його.
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