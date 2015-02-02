Опубліковані фото обстріляного Єнакієвого: перелякані жителі та знищені квартири

Опубліковані фото обстріляного Єнакієвого, яке знаходиться на півночі від Донецька та на півдні від Вуглегірська та Дебальцевого.

Нагадаємо, протягом кількох днів найбільш складна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі зберігається на Дебальцевському плацдармі.

31 січня Дмитро Тимчук повідомив, що в район Єнакієвого - Вуглегірська російсько-терористичні війська продовжують перекидати підкріплення для своєї тактичної групи, що веде запеклі бої як в самому Вуглегірську, так і південніше його.