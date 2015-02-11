При обороні міськвідділу міліції Дебальцевого загинув його начальник

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі начальник Головного управління (ГУ) МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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У повідомленні говориться, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків зробила спробу захоплення будівлі міського відділу міліції. "Співробітники міліції спільно з бійцями батальйону спецпризначення МВС "Артемівськ" дали відсіч диверсантам, які не очікували такого активного опору", - повідомив В'ячеслав Аброськін.

"Геройськи загинув начальник міськвідділу міліції - полковник Юханов Євген Георгійович. Українська міліція втратила одного з кращих своїх представників", - написав начальник ГУ МВС.