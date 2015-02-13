У Широкиному сили АТО і бойовики зійшлися в танковому бою - «Азов»
16:18, 13 лютого 2015Війна
3895 0
У селі Широкине Волноваського району Донецької області іде танковий бій.
REUTERS
Про це повідомляє полк особливого призначення "Азов" у Facebook.
"Зараз у Широкиному йде танковий бій між азовцями і терористами. Останні використовують російські танки", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожПід Дебальцевем іде справжня битва - бойовики намагаються прорвати оборонний периметр
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що битва на дебальцевському плацдармі досягла небувалого напруження. Бойовики ведуть масований артилерійський і мінометний обстріл українських позицій. Заступник міністра оборони Петро Мехед заявив, що бойовикам наказали зайняти Дебальцеве до неділі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter