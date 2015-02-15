Бойовики незадовго до півночі відкрили вогонь у бік Росії - прес-центр АТО
Бойовики з району населеного пункту Безіменне відкрили вогонь с РСЗВ БМ-21 «Град» в напрямку Самсонового, що поблизу Новоазовська.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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"Терористи відкрили вогонь у бік РФ!
Місцеві мешканці повідомляють, що бойовики з району населеного пункту Безименне відкрили вогонь с РСЗВ БМ-21 «Град» в напрямку Самсоново, що поблизу Новоазовська.
Наразі обидва населені пункти знаходяться під контролем незаконно озброєних формувань", - сказано в повідомленні.
Прес-центр АТО наголошує, що це чергова провокація з боку терористів, аби звинуватити в обстрілах сили АТО і українські артилеристи відкривають вогонь лише у відповідь і якщо це не загрожуватиме мирному населенню.
Раніше УНІАН повідомляв, що у штаб сектора "М" надійшла інформація про підготовку провокації - терористи хочуть з села Безіменне обстріляти територію Російської Федерації.