Бойовики незадовго до півночі відкрили вогонь у бік Росії - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Терористи відкрили вогонь у бік РФ!

Місцеві мешканці повідомляють, що бойовики з району населеного пункту Безименне відкрили вогонь с РСЗВ БМ-21 «Град» в напрямку Самсоново, що поблизу Новоазовська.

Наразі обидва населені пункти знаходяться під контролем незаконно озброєних формувань", - сказано в повідомленні.

Прес-центр АТО наголошує, що це чергова провокація з боку терористів, аби звинуватити в обстрілах сили АТО і українські артилеристи відкривають вогонь лише у відповідь і якщо це не загрожуватиме мирному населенню.

Раніше УНІАН повідомляв, що у штаб сектора "М" надійшла інформація про підготовку провокації - терористи хочуть з села Безіменне обстріляти територію Російської Федерації.