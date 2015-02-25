Рен-ТВ проілюстрував "моральне розкладання" української армії відео з бойовиками "Оплоту"

Відповідний сюжет опублікований на каналі Рен-ТВ на youtube.

"У повній мірі всю силу української армії на собі тепер відчувають жителі Артемівська, саме в це місто українські силовики перебралися з "котла під Дебальцевим", - розповідає ведучий.

Читайте також"Перший канал" зізнався, що сюжет про "розп'ятого хлопчика" був фейкомЗа його словами, українські силовики в Артемівську багато п'ють і "розплачуються пострілами".

Ілюструють слова ведучого кадри з нічної бійки з участю бойовиків "Оплоту" в Донецьку, зафіксованої камерами в жовтні 2014 року.